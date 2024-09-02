Главное на сегодня.
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Политика
Куда заведет Швейцарию ее стремление к безопасности?Надежда Сикорская, Берн
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В прошлый четверг исследовательская комиссия, созданная Федеральным департаментом обороны (DDPS), представила свой доклад, содержащий около ста рекомендаций и вызвавший критику со всех сторон.
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Культура
Базель примет «Евровидение-2025»Заррина Салимова, Базель
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Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!
Швейцарские «Сети»7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.
Швейцарский след Павла ДуроваРазбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.
О деньгах и цветах22 сентября швейцарский народ выскажет свое мнение по двум вопросам – реформе второго компонента пенсионной системы и инициативе о биоразнообразии.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…