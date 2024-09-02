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понедельник, 2 сентября 2024 года   

02.09.2024 - 12:18Строгий приговор для валезанского винодела

Главное на сегодня.
Политика

Куда заведет Швейцарию ее стремление к безопасности?

Надежда Сикорская, Берн

В прошлый четверг исследовательская комиссия, созданная Федеральным департаментом обороны (DDPS), представила свой доклад, содержащий около ста рекомендаций и вызвавший критику со всех сторон.

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Культура

Базель примет «Евровидение-2025»

Заррина Салимова, Базель

Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!

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