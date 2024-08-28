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пятница, 30 августа 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Швейцарский след Павла Дурова

Заррина Салимова, Женева

Разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарские «Сети»

Надежда Сикорская, Берн

7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.

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