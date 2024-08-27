Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарский след Павла ДуроваЗаррина Салимова, Женева
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Разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарские «Сети»Надежда Сикорская, Берн
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7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.
Женевские конвенции без России или Россия без них?25 и 26 августа все страны-члены Совета Безопасности ООН находятся в гостях у Женевы по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций. Все, кроме одной.
Личная свобода и общая безопасностьВ Швейцарии, как и в любой демократической стране, два эти понятия часто приходят в противоречие. Недавнее убийство в Базеле вывело дискуссию на новый уровень.
О деньгах и цветах22 сентября швейцарский народ выскажет свое мнение по двум вопросам – реформе второго компонента пенсионной системы и инициативе о биоразнообразии.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.