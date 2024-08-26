Главное на сегодня.
Мгновенные платежи в ШвейцарииС сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.
«Золотые» паспорта и визы теряют позолотуШвейцарский паспорт является четвертым по полезности документом, удостоверяющим личность в мире. Этот «комфорт» – часть большого бизнеса.
Швейцарцы стремятся стать домовладельцамиCогласно новому исследованию банка Raiffeisen, швейцарский рынок недвижимости преодолел шок от повышения процентных ставок, и спрос на жилье снова начал расти.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.