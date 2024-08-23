Главное на сегодня.
Где находятся самые дорогие частные школы мира?Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!
Мгновенные платежи в ШвейцарииС сегодняшнего дня первые швейцарские банки начнут внедрять новый вид денежных переводов.
«Золотые» паспорта и визы теряют позолотуШвейцарский паспорт является четвертым по полезности документом, удостоверяющим личность в мире. Этот «комфорт» – часть большого бизнеса.
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…