Главное на сегодня.
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Образование и наука
Где находятся самые дорогие частные школы мира?Заррина Салимова, Берн
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Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!
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Политика
Кто заплатит за 13-ю пенсию?Заррина Салимова, Берн
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Федеральный совет отказался от своих первоначальных планов, предложив новый вариант финансирования дополнительных расходов.
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Умер Ален Делон
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Золотой Леопард уедет в Литву
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Лучший театр мира в Цюрихе и ЖеневеВ августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Рассказываем о тех событиях в их программе, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
Турецкий гамбит швейцарской часовой индустрииЭкспорт швейцарских часов в Турцию резко возрос. Одно из объяснений: многие из них предназначены для российского рынка. Как это происходит?
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.