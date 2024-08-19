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понедельник, 19 августа 2024 года   

18.08.2024 - 08:28Умер Ален Делон
17.08.2024 - 17:16Золотой Леопард уедет в Литву

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Где находятся самые дорогие частные школы мира?

Заррина Салимова, Берн

Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!

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Политика

Кто заплатит за 13-ю пенсию?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет отказался от своих первоначальных планов, предложив новый вариант финансирования дополнительных расходов.

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Срочно в номер

Умер Ален Делон

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Срочно в номер

Золотой Леопард уедет в Литву

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