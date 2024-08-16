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пятница, 16 августа 2024 года   

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Культура

Боль и красота жизни глазами Хаима Сутина

Заррина Салимова, Берн

Сегодня в Бернском художественном музее открывается большая ретроспектива одного из самых ярких представителей «Парижской школы».

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