В августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Рассказываем о тех событиях в их программе, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.