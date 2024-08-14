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четверг, 15 августа 2024 года   

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Экономика

Швейцарские активы Сулеймана Керимова

Заррина Салимова, Берн

По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.

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