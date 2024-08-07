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Политика
Прощай, банковская тайна?Надежда Сикорская, Берн
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Cоциалистическая партия Швейцарии требует полной отмены банковской тайны для граждан страны ради спасения федеральной казны.
Vie humaine comme monnaie d’échangeChers lecteurs, il y a quelques jours, je vous ai donné rendez-vous en septembre ; mais l’actualité est telle que je me sens contrainte de rompre ce vœu de silence mensuel.
Аттракцион неслыханной щедрости в ЦугеВласти богатейшего кантона Швейцарии готовят для населения ряд подарков.
Как монахи приютили Наполеона и Александра ДюмаВместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Ирина Баблоян: «Я очень хочу вернуться домой!»Российская журналистка рассказала Нашей Газете о своей жизни и работе в условиях войны.