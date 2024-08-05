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понедельник, 5 августа 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Из Самарканда – в Лозанну

Надежда Сикорская, Лозанна

Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова передала свое дзюдоги в дар Олимпийскому музею.

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Блоги

Vie humaine comme monnaie d’échange

Chers lecteurs, il y a quelques jours, je vous ai donné rendez-vous en septembre ; mais l’actualité est telle que je me sens contrainte de rompre ce vœu de silence mensuel.

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