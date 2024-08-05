Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Из Самарканда – в ЛозаннуНадежда Сикорская, Лозанна
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Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова передала свое дзюдоги в дар Олимпийскому музею.
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Блоги
Vie humaine comme monnaie d’échange
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Chers lecteurs, il y a quelques jours, je vous ai donné rendez-vous en septembre ; mais l’actualité est telle que je me sens contrainte de rompre ce vœu de silence mensuel.
1 августа в Лозанне: праздник раздора?Приглашение главы БАПОР Филиппа Лаззарини в качестве почетного гостя торжеств по случаю Национального дня Швейцарии 1 августа вызвало непонимание, а то и возмущение у многих жителей столицы кантона Во.
Кампус Novartis – город в городеВ новой заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт не об одном интересном здании, а о целом городском районе, застроенном самыми известными современными архитекторами, включая лауреатов Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии в области архитектуры.
Аттракцион неслыханной щедрости в ЦугеВласти богатейшего кантона Швейцарии готовят для населения ряд подарков.
Ирина Баблоян: «Я очень хочу вернуться домой!»Российская журналистка рассказала Нашей Газете о своей жизни и работе в условиях войны.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.