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Экономика
Аттракцион неслыханной щедрости в ЦугеЗаррина Салимова, Цуг
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Власти богатейшего кантона Швейцарии готовят для населения ряд подарков.
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Жизнь в Швейцарии
Как монахи приютили Наполеона и Александра ДюмаНаталья Беглова , Тун
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Вместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха.
1 августа в Лозанне: праздник раздора?Приглашение главы БАПОР Филиппа Лаззарини в качестве почетного гостя торжеств по случаю Национального дня Швейцарии 1 августа вызвало непонимание, а то и возмущение у многих жителей столицы кантона Во.
Летняя волна коронавируса в ШвейцарииО росте числа заражений свидетельствуют данные лабораторий и анализа сточных вод.
Кампус Novartis – город в городеВ новой заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт не об одном интересном здании, а о целом городском районе, застроенном самыми известными современными архитекторами, включая лауреатов Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии в области архитектуры.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.