Дорогие читатели! Напоминаем, что 1 августа - это Национальный день Швейцарии, то есть выходной. Так что мы вернемся к вам в пятницу, а пока - главное на сегодня.
Белый дрозд барона РотшильдаПобывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.
Полюбуйтесь ледниками, их конец не за горами!Вместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха, пока некоторые из них не исчезли.
Абрикос абрикосу розньЖурналисты телеканала RTS решили выяснить, все ли из продающихся в швейцарских магазинах абрикосов были выращены натуральным способом.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.