Жизнь в Швейцарии Жара пришла по расписанию Заррина Салимова, Берн Служба MétéoSuisse выпустила предупреждение о жаркой погоде, которое действует до четверга и распространяется на область страны к югу от Альп, Вале и регион Женевского озера. подробнее