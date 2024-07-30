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вторник, 30 июля 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Жара пришла по расписанию

Заррина Салимова, Берн

Служба MétéoSuisse выпустила предупреждение о жаркой погоде, которое действует до четверга и распространяется на область страны к югу от Альп, Вале и регион Женевского озера.

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Жизнь в Швейцарии

Кампус Novartis – город в городе

Леонид Слонимский, Базель

В новой заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт не об одном интересном здании, а о целом городском районе, застроенном самыми известными современными архитекторами, включая лауреатов Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии в области архитектуры.

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