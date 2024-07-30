Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Жара пришла по расписаниюЗаррина Салимова, Берн
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Служба MétéoSuisse выпустила предупреждение о жаркой погоде, которое действует до четверга и распространяется на область страны к югу от Альп, Вале и регион Женевского озера.
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Жизнь в Швейцарии
Кампус Novartis – город в городеЛеонид Слонимский, Базель
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В новой заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт не об одном интересном здании, а о целом городском районе, застроенном самыми известными современными архитекторами, включая лауреатов Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии в области архитектуры.
Экспаты разочарованы ШвейцариейСтрана опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?
Белый дрозд барона РотшильдаПобывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.
Язык жестов братьев наших меньшихUne équipe de recherche de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a développé une technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour mieux le décrypter.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.