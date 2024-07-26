Главное на сегодня.
|
Уголок гурмана
Абрикос абрикосу розньЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Журналисты телеканала RTS решили выяснить, все ли из продающихся в швейцарских магазинах абрикосов были выращены натуральным способом.
|
Жизнь в Швейцарии
Полюбуйтесь ледниками, их конец не за горами!Наталья Беглова, Интерлакен
подробнее
Вместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха, пока некоторые из них не исчезли.
Экспаты разочарованы ШвейцариейСтрана опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?
Швейцария сближается со своими партнерамиЕсли участие в финансировании Шенгенских границ большинство наверняка сочтет оправданным, то открытие в Женеве офиса НАТО точно вызовет вопросы.
Белый дрозд барона РотшильдаПобывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…