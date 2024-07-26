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пятница, 26 июля 2024 года   

Главное на сегодня.
Уголок гурмана

Абрикос абрикосу рознь

Заррина Салимова, Берн

Журналисты телеканала RTS решили выяснить, все ли из продающихся в швейцарских магазинах абрикосов были выращены натуральным способом.

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Жизнь в Швейцарии

Полюбуйтесь ледниками, их конец не за горами!

Наталья Беглова, Интерлакен

Вместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха, пока некоторые из них не исчезли.

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