Жизнь в Швейцарии Полюбуйтесь ледниками, их конец не за горами! Наталья Беглова, Интерлакен Вместе с нашим приглашенным автором Натальей Бегловой продолжаем познавать Швейцарию и подыскивать подходящие места для отдыха, пока некоторые из них не исчезли. подробнее