Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Высокое часовое искусство из Юры – в портфеле LVMHЗаррина Салимова, Делемон
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Французский конгломерат приобрел швейцарскую мануфактуру L’Epée, знаменитую своими исключительными настольными часами.
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Уголок гурмана
Белый дрозд барона РотшильдаНадежда Сикорская, Женева
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Побывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.
Экспаты разочарованы ШвейцариейСтрана опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?
Швейцария сближается со своими партнерамиЕсли участие в финансировании Шенгенских границ большинство наверняка сочтет оправданным, то открытие в Женеве офиса НАТО точно вызовет вопросы.
«Непревзойденная точность» OmegaШвейцарский часовой бренд станет официальным хронометристом Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.