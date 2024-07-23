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Луи Вильнёв, самый обаятельный и привлекательныйПрофессионал, получивший в 2017 году в Нью-Йорке премию Mauviel 1830 и звание лучшего метрдотеля мира, рассказал о своей жизни и карьере.
У кого кнопка от женевского фонтана?Никогда не догадаетесь! У шести энтузиастов-добровольцев, недавно вышедших на пенсию.
Щедра ли Швейцария по отношению к Украине?По информации Le Temps, изначально на восстановление разрушенной войной страны планировалось выделить шесть миллиардов франков, но в ходе обсуждений сумма сократилась на 30%.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.