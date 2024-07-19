Главное на сегодня.
Луи Вильнёв, самый обаятельный и привлекательныйПрофессионал, получивший в 2017 году в Нью-Йорке премию Mauviel 1830 и звание лучшего метрдотеля мира, рассказал о своей жизни и карьере.
Швейцарские компоненты в российском оружииКаким образом западные технологии, включая швейцарские, попадают в ракеты, используемые в ходе войны в Украине?
Климат вместе, деньги врозьМолодые социалисты Швейцарии хотят ввести 50-процентный налог на наследство для состояний, превышающих 50 миллионов франков, и направить эти деньги на защиту климата. (Не)заинтересованные стороны возмущаются и собирают чемоданы.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.