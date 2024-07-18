Главное на сегодня.
Швейцарцы не хотят массового туризмаНесмотря на то, что присутствие иностранных туристов в целом воспринимается положительно, некоторые наиболее посещаемые регионы демонстрируют признаки отсутствия интереса к ним.
(Не)традиционный йодльВ Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.
Швейцарские компоненты в российском оружииКаким образом западные технологии, включая швейцарские, попадают в ракеты, используемые в ходе войны в Украине?
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.