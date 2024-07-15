Главное на сегодня.
Швейцарцы не хотят массового туризмаНесмотря на то, что присутствие иностранных туристов в целом воспринимается положительно, некоторые наиболее посещаемые регионы демонстрируют признаки отсутствия интереса к ним.
Немецкий экспрессионизм в швейцарской АсконеДо 29 сентября включительно в кантоне Тичино можно увидеть выставку немецкого художника Карла Хофера. Рассказываем, почему ее стоит посетить даже тем, кто далек от мира искусства.
(Не)традиционный йодльВ Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.