Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарцы не хотят массового туризмаНадежда Сикорская, Цюрих
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Несмотря на то, что присутствие иностранных туристов в целом воспринимается положительно, некоторые наиболее посещаемые регионы демонстрируют признаки отсутствия интереса к ним.
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Культура
(Не)традиционный йодльЗаррина Салимова, Берн
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В Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.
Почему швейцарки не рожают?СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.
Что угрожает безопасности Швейцарии?Радикализация, джихадисты, война в Украине, шпионаж – Федеральный совет представил доклад, содержащий обзор основных угроз для страны.
Разорвал ли ЦЕРН все связи с Россией?По крайней мере одна дверь для российских ученых осталась открытой.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…