СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.