Главное на сегодня.
ООН затягивает ременьСтолкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.
Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврамиХудожественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.
Швейцарская школа: возвращение к истокамВ стране, гордящейся своей традицией защиты прав человека, все громче слышны голоса тех, кто не хочет включать «детей с особенностями развития» в общий учебный процесс.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.