Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 5 июля 2024 года   

Главное на сегодня.


 

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ООН затягивает ремень

 Столкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.

Всего просмотров: 517

Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврами

 Художественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.

Всего просмотров: 508

Швейцарская школа: возвращение к истокам

 В стране, гордящейся своей традицией защиты прав человека, все громче слышны голоса тех, кто не хочет включать «детей с особенностями развития» в общий учебный процесс.

Всего просмотров: 476
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,362

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,762

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,897
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top