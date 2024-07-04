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четверг, 4 июля 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Музыкальные дарования»

Надежда Сикорская, Женева

В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них.

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Швейцарский стиль

Швейцарский суд решит судьбу часов Джона Леннона

Заррина Салимова, Женева

Пропавшие часы музыканта были обнаружены в Женеве и стали предметом судебных разбирательств между Йоко Оно и неким коллекционером.

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