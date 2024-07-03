Главное на сегодня.
|
Культура
«Музыкальные дарования»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них.
|
Швейцарский стиль
Швейцарский суд решит судьбу часов Джона ЛеннонаЗаррина Салимова, Женева
подробнее
Пропавшие часы музыканта были обнаружены в Женеве и стали предметом судебных разбирательств между Йоко Оно и неким коллекционером.
Очки Мурата Якина всколыхнули интернетГлавной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.
Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда ЭрмитажВчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена...
Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврамиХудожественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.