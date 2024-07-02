Главное на сегодня.
Константин Митенев: В ожидании высылки. (Продолжение)Редакция Нашей Газеты вновь вынуждена обратить внимание на особенную жесткость, проявляемую швейцарскими службами в отношении граждан России.
Очки Мурата Якина всколыхнули интернетГлавной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.
Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда ЭрмитажВчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена...
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.