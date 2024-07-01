Главное на сегодня.
Константин Митенев: В ожидании высылки. (Продолжение)Редакция Нашей Газеты вновь вынуждена обратить внимание на особенную жесткость, проявляемую швейцарскими службами в отношении граждан России.
Очки Мурата Якина всколыхнули интернетГлавной модной сенсацией идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу стали стильные аксессуары тренера национальной сборной Швейцарии.
Шедевры из музея Лангматта в гостях у Фонда ЭрмитажВчера в лозаннском частном музее открылась экспозиции, на которой представлены работы Будена, Ренуара, Сезанна, Гогена...
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.