Все флаги в гости к нимКоличество классных летних фестивалей в Швейцарии по-хорошему «зашкаливает», но даже среди них выделяется Festival de la Cité в Лозанне. Рассказываем об его истории и программе этого года.
Константин Митенев: В ожидании высылки. (Продолжение)Редакция Нашей Газеты вновь вынуждена обратить внимание на особенную жесткость, проявляемую швейцарскими службами в отношении граждан России.
Нацбанк снова понизил ставку… а Швейцария остается одной из самых конкурентоспособных стран в мире.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.