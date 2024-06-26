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Новый глава Национального банка Швейцарии
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Швейцарские банки освобождаются от русских?В стремлении отстоять свою репутацию нейтрального государства и угодить Соединенным Штатам, некоторые финансово-кредитные учреждения страны делают больше, чем требуется по закону.
Все флаги в гости к нимКоличество классных летних фестивалей в Швейцарии по-хорошему «зашкаливает», но даже среди них выделяется Festival de la Cité в Лозанне. Рассказываем об его истории и программе этого года.
Насколько экологичны кроссовки On?Этим вопросом задались журналисты RTS и провели целое расследование, выявив немало несоответствий между маркетинговыми обещаниями и реальностью.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.