Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарское оружие в Украине: да, нет, может бытьНадежда Сикорская, Берн
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В рамках летней парламентской сессии комитет по безопасности Национального совета представил проект решения по одному из самых сложных вопросов.
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Жизнь в Швейцарии
Самый молодой кантон Швейцарии отмечает 50-летиеЗаррина Салимова, Делемон
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Путь Юры к независимости от Берна был долгим и непростым.
Швейцарские банки освобождаются от русских?В стремлении отстоять свою репутацию нейтрального государства и угодить Соединенным Штатам, некоторые финансово-кредитные учреждения страны делают больше, чем требуется по закону.
«ЕвроХим», Швейцария и санкцииОснованная российским бизнесменом Андреем Мельниченко компания со штаб-квартирой в Цуге в очередной раз попала в поле зрения швейцарских журналистов.
Все флаги в гости к нимКоличество классных летних фестивалей в Швейцарии по-хорошему «зашкаливает», но даже среди них выделяется Festival de la Cité в Лозанне. Рассказываем об его истории и программе этого года.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.