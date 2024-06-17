Главное на сегодня.
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Политика
Бюргеншток: до, во время и послеНадежда Сикорская, Станс
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Репортаж Нашей Газеты с Саммита по вопросам мира в Украине, прошедшего в прошлые выходные в швейцарском кантоне Нидвальден.
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Здоровье
Будущее ModernaЗаррина Салимова, Берн
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Как идут дела у американской биотехнологической компании после того, как спрос на вакцины от коронавируса упал?
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Блоги
Bürgenstock : avant, pendant et après
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Du Sommet pour la paix en Ukraine qui s'est tenu le week-end dernier dans le canton de Nidwald.
Елена Жемкова: «Cправедливость для жертв, наказание для преступников»В рамках цикла лекций, посвященных 50-летию с момента издания «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына, в Фонде Яна Михальского выступила исполнительный директор Международного общества «Мемориала».
МККК и БюргенштокПо последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?
Легенды сцены и восходящие звезды в МонтреОт Элиса Купера и Ленни Кравица до Лорин и Тайлы – 58-й выпуск Джазового фестиваля в Монтре обещает стать историческим.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.