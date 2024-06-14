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Культура
Новый сезон с агентством CaeciliaНадежда Сикорская, Женева
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Давний партнер Нашей Газеты подготовил для меломанов всех возрастов и разной степени продвинутости прекрасную программу, благодаря которой вы проживете целый концертный год с музыкой.
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Культура
Легенды сцены и восходящие звезды в МонтреЗаррина Салимова, Монтре
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От Элиса Купера и Ленни Кравица до Лорин и Тайлы – 58-й выпуск Джазового фестиваля в Монтре обещает стать историческим.
Результаты голосования 9 июняМедстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
В Москве арестован французский экспертНа заре своей профессиональной карьеры сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был блоггером Нашей Газеты, тогда тоже только начинавшейся.
МККК и БюргенштокПо последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.