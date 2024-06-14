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пятница, 14 июня 2024 года   

Главное на сегодня. 
Культура

Новый сезон с агентством Caecilia

Надежда Сикорская, Женева

Давний партнер Нашей Газеты подготовил для меломанов всех возрастов и разной степени продвинутости прекрасную программу, благодаря которой вы проживете целый концертный год с музыкой.

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Культура

Легенды сцены и восходящие звезды в Монтре

Заррина Салимова, Монтре

От Элиса Купера и Ленни Кравица до Лорин и Тайлы – 58-й выпуск Джазового фестиваля в Монтре обещает стать историческим.

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