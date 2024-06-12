Политика МККК и Бюргеншток Заррина Салимова, Женева-Берн По последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему? подробнее