Главное на сегодня.
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Политика
МККК и БюргенштокЗаррина Салимова, Женева-Берн
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По последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?
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Наши люди
Елена Жемкова: «Cправедливость для жертв, наказание для преступников»Надежда Сикорская, Монрише
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В рамках цикла лекций, посвященных 50-летию с момента издания «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына, в Фонде Яна Михальского выступила исполнительный директор Международного общества «Мемориала».
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Блоги
Elena Zhemkova : « Justice pour les victimes, punition pour les criminels »
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Dans le cadre du cycle de conférences, un événement consacré au cinquantième anniversaire de la publication de L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne, directrice exécutive de la société Memorial Internationale, est intervenue à la Fondation Jan Michalski, à Montricher.
Результаты голосования 9 июняМедстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
«Прозрачности»Так называется новая выставка в женевском музее Барбье-Мюллер, на которой мы искренне советуем вам побывать.
В Москве арестован французский экспертНа заре своей профессиональной карьеры сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был блоггером Нашей Газеты, тогда тоже только начинавшейся.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.