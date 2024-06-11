Главное на сегодня.
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Экономика
Люкс в Альпах: 21 500 франков за квадратный метрЗаррина Салимова, Вербье
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Где в Швейцарии продаются самые дорогие дома для отдыха? И что стоит учитывать при приобретении такого типа жилья?
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Культура
Музыкальная жизнь Фонда ДжанаддаНадежда Сикорская, Мартиньи
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Один из крупнейших частных культурных фондов Швейцарии привлечет любителей не только изобразительного искусства, но и меломанов.
Швейцария прикрывает границыВ течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?
Результаты голосования 9 июняМедстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
Женевский автосалон: конец историиПочему организаторы знаменитой автомобильной выставки решили отказаться от ее проведения?
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.