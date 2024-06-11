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вторник, 11 июня 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Люкс в Альпах: 21 500 франков за квадратный метр

Заррина Салимова, Вербье

Где в Швейцарии продаются самые дорогие дома для отдыха? И что стоит учитывать при приобретении такого типа жилья?

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Культура

Музыкальная жизнь Фонда Джанадда

Надежда Сикорская, Мартиньи

Один из крупнейших частных культурных фондов Швейцарии привлечет любителей не только изобразительного искусства, но и меломанов.

 

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Ассоциация

Association

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Association Association

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