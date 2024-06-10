Главное на сегодня.
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Политика
Результаты голосования 9 июняЗаррина Салимова, Берн
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Медстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
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Политика
В Москве арестован французский экспертНадежда Сикорская, Москва-Женева
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На заре своей профессиональной карьеры сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога Лоран Винатье был блоггером Нашей Газеты, тогда тоже только начинавшейся.
Швейцария прикрывает границыВ течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?
«Прозрачности»Так называется новая выставка в женевском музее Барбье-Мюллер, на которой мы искренне советуем вам побывать.
Женевский автосалон: конец историиПочему организаторы знаменитой автомобильной выставки решили отказаться от ее проведения?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.