Здоровье Ozempic и Wegovy во время беременности? Заррина Салимова, Лозанна Как влияют препараты для лечения ожирения и диабета на течение беременности? И почему швейцарский орган надзора за лекарственными средствами рекомендует беременным и кормящим женщинам воздержаться от чая с фенхелем? подробнее