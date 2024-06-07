Главное на сегодня.
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Здоровье
Ozempic и Wegovy во время беременности?Заррина Салимова, Лозанна
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Как влияют препараты для лечения ожирения и диабета на течение беременности? И почему швейцарский орган надзора за лекарственными средствами рекомендует беременным и кормящим женщинам воздержаться от чая с фенхелем?
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Культура
Art Basel - современное искусство для всех и каждогоНика Пархомовская, Базель
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13 июня в Базеле открывается главное культурное событие года – ярмарка Art Basel, которая собирает в городе на Рейне тысячи профессионалов и ценителей искусства. Рассказываем о программе выпуска 2024-го.
Швейцария прикрывает границыВ течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?
Обжигающие цены швейцарских отелейНесмотря на успешный зимний сезон, этим летом цены на гостиничные номера в Швейцарии снова вырастут.
«Прозрачности»Так называется новая выставка в женевском музее Барбье-Мюллер, на которой мы искренне советуем вам побывать.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.