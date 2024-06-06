Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Форма победителейЗаррина Салимова, Берн
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В чем швейцарские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх во Франции и на Евро-2024 в Германии?
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Культура
«Прозрачности»Надежда Сикорская, Женева
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Так называется новая выставка в женевском музее Барбье-Мюллер, на которой мы искренне советуем вам побывать.
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыВ сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
Швейцария прикрывает границыВ течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?
Обжигающие цены швейцарских отелейНесмотря на успешный зимний сезон, этим летом цены на гостиничные номера в Швейцарии снова вырастут.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.