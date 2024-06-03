Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Памятник раздораНадежда Сикорская, Кур
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Работа Швейцарии над собственной историей медленно, но продолжается. Сейчас в фокусе прессы и властей оказался памятник нацистам в городе Кур.
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Образование и наука
Иностранным студентам придется раскошелиться?Заррина Салимова, Берн-Лозанна-Цюрих
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Национальный совет предлагает втрое увеличить плату для иностранцев, обучающихся в Федеральных политехнических школах Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ).
К нам едет цирк!По случаю 25-летия компании JTI и благодаря ее поддержке в Швейцарию впервые приедет японская цирковая труппа Cirquework, на выступления которой можно попасть бесплатно. Но только 14 июня!
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыВ сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
Кармен в цвете, но без колорантовУ меломанов среди наших читателей есть еще две возможности увидеть шедевр Жоржа Бизе на сцене Оперного театра Цюриха – 12 и 15 июня. Рекомендуем!
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.