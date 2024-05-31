Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыЛеонид Слонимский, Санкт-Галлен - Цюрих
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В сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
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Культура
Где в Швейцарии можно полюбоваться римской мозаикой?Заррина Салимова, Орб
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Тесей, Улисс, лабиринт Минотавра, Марс, Венера и другие божества – удивительной красоты мозаичные полы в Орбе хранят античные тайны на протяжении уже почти 1900 лет.
На трамвае по горамПродолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.
Новый миграционный пакт ЕС: последствия для ШвейцарииКакие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?
Мирный саммит в немирной обстановкеДо организуемой Швейцарией конференции по Украине осталось меньше двух недель, но вопросов по ней по-прежнему больше, чем ответов.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.