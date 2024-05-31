Жизнь в Швейцарии Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборы Леонид Слонимский, Санкт-Галлен - Цюрих В сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто. подробнее