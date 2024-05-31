Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 31 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборы

Леонид Слонимский, Санкт-Галлен - Цюрих

В сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.

подробнее

Культура

Где в Швейцарии можно полюбоваться римской мозаикой?

Заррина Салимова, Орб

Тесей, Улисс, лабиринт Минотавра, Марс, Венера и другие божества – удивительной красоты мозаичные полы в Орбе хранят античные тайны на протяжении уже почти 1900 лет.

подробнее

 

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На трамвае по горам

 Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.

Всего просмотров: 741

Новый миграционный пакт ЕС: последствия для Швейцарии

 Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?

Всего просмотров: 616

Мирный саммит в немирной обстановке

 До организуемой Швейцарией конференции по Украине осталось меньше двух недель, но вопросов по ней по-прежнему больше, чем ответов.

Всего просмотров: 588
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,267

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,240

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 8,639
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top