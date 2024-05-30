Главное на сегодня.
Натурализация как привилегияНовое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.
На трамвае по горамПродолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.
Новый миграционный пакт ЕС: последствия для ШвейцарииКакие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.