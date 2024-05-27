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вторник, 28 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Политика

Новый миграционный пакт ЕС: последствия для Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?

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Жизнь в Швейцарии

На трамвае по горам

Наталья Беглова, Церматт

Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.

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