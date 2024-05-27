Главное на сегодня.
|
Политика
Новый миграционный пакт ЕС: последствия для ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?
|
Жизнь в Швейцарии
На трамвае по горамНаталья Беглова, Церматт
подробнее
Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.
Натурализация как привилегияНовое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.
Что происходит с бывшим швейцарским филиалом Сбербанка?Приобретение банка доставило предпринимателю Абдалле Шатила немало проблем и привело к реструктуризации его группы M3.
Вилла «Флора» снова в цветуНебольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.