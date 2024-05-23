Культура Вилла «Флора» снова в цвету Ника Пархомовская, Винтертур Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»). подробнее