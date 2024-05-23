Главное на сегодня.
|
Культура
Вилла «Флора» снова в цветуНика Пархомовская, Винтертур
подробнее
Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).
|
Швейцарский стиль
Швейцарский нож без ножаЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Почему производитель традиционных складных ножей Victorinox разрабатывает модель без лезвий?
|
Блоги
Pages noires de la littérature russe
подробнее
Русскоязычный театр едет на гастролиИнтернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой готовится к выступлениям в Устере, Лозанне и Женеве.
Куда пойти учиться?Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.
Что происходит с бывшим швейцарским филиалом Сбербанка?Приобретение банка доставило предпринимателю Абдалле Шатила немало проблем и привело к реструктуризации его группы M3.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.