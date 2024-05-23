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четверг, 23 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

Вилла «Флора» снова в цвету

Ника Пархомовская, Винтертур

Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).

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Швейцарский стиль

Швейцарский нож без ножа

Заррина Салимова, Берн

Почему производитель традиционных складных ножей Victorinox разрабатывает модель без лезвий?

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Блоги

Pages noires de la littérature russe

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