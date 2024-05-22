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среда, 22 мая 2024 года   

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Куда пойти учиться?

 Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.

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9 мая - общий День Победы

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