Главное на сегодня.
«Евровидение-2025» пройдет в ШвейцарииШвейцарский певец Немо Меттлер стал первой небинарной персоной, победившей в европейском конкурсе песни.
Итальянская роза в вашей тарелкеC наступлением теплой погоды, когда хочется чего-то полегче, а традиционные салаты надоели, давайте разнообразим наше зеленое меню.
«Чужаки повсюду»Кто представляет Швейцарию на 60-й Венецианской биеннале? И на какие павильоны и работы стоит обратить особое внимание?
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.