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вторник, 14 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Эзопов язык агентств недвижимости

Заррина Салимова, Берн

Квартира с шармом, центральное расположение, инвестиционный потенциал – что на самом деле означают выражения, часто используемые в объявлениях о продаже или съеме жилья?

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Жизнь в Швейцарии

Был ли основатель Rolex пособником нацизма?

Надежда Сикорская, Женева

Редкая книга вызывает такой ажиотаж в швейцарской прессе, как «Фабрика совершенства» Пьера-Ива Донзе. Но ажиотаж понятен, ведь затронута честь самого известного национального бренда.

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