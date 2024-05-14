Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Эзопов язык агентств недвижимостиЗаррина Салимова, Берн
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Квартира с шармом, центральное расположение, инвестиционный потенциал – что на самом деле означают выражения, часто используемые в объявлениях о продаже или съеме жилья?
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Жизнь в Швейцарии
Был ли основатель Rolex пособником нацизма?Надежда Сикорская, Женева
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Редкая книга вызывает такой ажиотаж в швейцарской прессе, как «Фабрика совершенства» Пьера-Ива Донзе. Но ажиотаж понятен, ведь затронута честь самого известного национального бренда.
«Евровидение-2025» пройдет в ШвейцарииШвейцарский певец Немо Меттлер стал первой небинарной персоной, победившей в европейском конкурсе песни.
Сады виллы МерианНачало мая – лучшее время для посещения расположенного на окраине Базеля ботанического сада, который славится своей крупнейшей в Европе коллекцией ирисов.
«Око за око, зуб за зуб»Представляем роман польского писателя Эмиля Марата «Колодцы Нюрнберга», вышедшего на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и привлекшем к себе наше внимание.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.