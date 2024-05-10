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пятница, 10 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Чужаки повсюду»

Заррина Салимова, Венеция

Кто представляет Швейцарию на 60-й Венецианской биеннале? И на какие павильоны и работы стоит обратить особое внимание?

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Уголок гурмана

Итальянская роза в вашей тарелке

Надежда Сикорская, Лозанна

C наступлением теплой погоды, когда хочется чего-то полегче, а традиционные салаты надоели, давайте разнообразим наше зеленое меню.

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