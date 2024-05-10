Главное на сегодня.
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Культура
«Чужаки повсюду»Заррина Салимова, Венеция
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Кто представляет Швейцарию на 60-й Венецианской биеннале? И на какие павильоны и работы стоит обратить особое внимание?
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Уголок гурмана
Итальянская роза в вашей тарелкеНадежда Сикорская, Лозанна
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C наступлением теплой погоды, когда хочется чего-то полегче, а традиционные салаты надоели, давайте разнообразим наше зеленое меню.
Демократия и мир как дефицитное благо2 и 3 мая в Университете Санкт-Галлена прошел 53-й Симпозиум, главным событием которого стало выступление Юлии Навальной.
Борьба с преступностью и защита основных правЕвропейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений.
Пора задуматься о пенсии?Кому стоит обратить внимание на третий компонент пенсионный системы? В чем его преимущества? И что стоит учитывать тем, кто планирует ранний выход на пенсию?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.