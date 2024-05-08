Главное на сегодня.
Какая связь между питанием и психическим здоровьем?Ответ на этот вопрос ищут исследователи Базельской университетской психиатрической клиники.
«Потому что без воды…»В связи с 25-летием компании JTI, давнего партнера Нашей Газеты, мы продолжаем рассказывать о ее многосторонней деятельности на постсоветском пространстве.
Борьба с преступностью и защита основных правЕвропейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.