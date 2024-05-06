Жизнь в Швейцарии Борьба с преступностью и защита основных прав Надежда Сикорская, Берн Европейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений. подробнее