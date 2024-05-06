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понедельник, 6 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Политика

Демократия и мир как дефицитное благо

Заррина Салимова, Санкт-Галлен

2 и 3 мая в Университете Санкт-Галлена прошел 53-й Симпозиум, главным событием которого стало выступление Юлии Навальной.

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Жизнь в Швейцарии

Борьба с преступностью и защита основных прав

Надежда Сикорская, Берн

Европейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений.

 

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Ассоциация

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