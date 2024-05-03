Главное на сегодня.
Рак: летальные последствия временных ограниченийПечально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.
Свобода собраний против экономической выгодыВладельцы магазинов Женевы возмущены участившимися демонстрациями и требуют от правительства принятия мер.
Нужны ли Нацбанку изменения?За что Национальный банк Швейцарии подвергается критике? И как его руководство на нее отвечает?
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.