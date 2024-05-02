Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 2 мая 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

«Потому что без воды…»

Надежда Сикорская, Женева-Ташкент

В связи с 25-летием компании JTI, давнего партнера Нашей Газеты, мы продолжаем рассказывать о ее многосторонней деятельности на постсоветском пространстве.

подробнее

Швейцарский стиль

80 лет швейцарским вокзальным часам

Заррина Салимова, Берн

Часы, прославившиеся на весь мир благодаря своему минималистичному дизайну, были спроектированы в 1944 году инженером Хансом Хильфикером.

подробнее

 

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Велемир Хлебников и певцы смерти | Velemir Khlebnikov and Singers of Death
четверг, 2 мая 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Свобода собраний против экономической выгоды

Photo © Nashagazeta Владельцы магазинов Женевы возмущены участившимися демонстрациями и требуют от правительства принятия мер.

Всего просмотров: 527

Рак: летальные последствия временных ограничений

Печально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.

Всего просмотров: 500

Всегда ли искусство должно требовать «Жертв»?

 На традиционной весенней пресс-конференции руководство Большого театра Женевы объявило программу предстоящего сезона.

Всего просмотров: 455
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,201

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,829

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,574
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top