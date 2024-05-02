Главное на сегодня.
|
Экономика
«Потому что без воды…»Надежда Сикорская, Женева-Ташкент
подробнее
В связи с 25-летием компании JTI, давнего партнера Нашей Газеты, мы продолжаем рассказывать о ее многосторонней деятельности на постсоветском пространстве.
|
Швейцарский стиль
80 лет швейцарским вокзальным часамЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Часы, прославившиеся на весь мир благодаря своему минималистичному дизайну, были спроектированы в 1944 году инженером Хансом Хильфикером.
Свобода собраний против экономической выгодыВладельцы магазинов Женевы возмущены участившимися демонстрациями и требуют от правительства принятия мер.
Рак: летальные последствия временных ограниченийПечально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.
Всегда ли искусство должно требовать «Жертв»?На традиционной весенней пресс-конференции руководство Большого театра Женевы объявило программу предстоящего сезона.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.