Экономика «Потому что без воды…» Надежда Сикорская, Женева-Ташкент В связи с 25-летием компании JTI, давнего партнера Нашей Газеты, мы продолжаем рассказывать о ее многосторонней деятельности на постсоветском пространстве. подробнее