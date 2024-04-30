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вторник, 30 апреля 2024 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Финансовый кризис в образовании

Заррина Салимова, Цюрих

Швейцарские университеты обеспокоены сокращением федерального бюджета, которое может поставить под угрозу качество исследований.

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Здоровье

Рак: летальные последствия временных ограничений

Надежда Сикорская, Берн

Печально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.

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Велемир Хлебников и певцы смерти | Velemir Khlebnikov and Singers of Death
четверг, 2 мая 2024 года
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