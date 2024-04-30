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Образование и наука
Финансовый кризис в образованииЗаррина Салимова, Цюрих
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Швейцарские университеты обеспокоены сокращением федерального бюджета, которое может поставить под угрозу качество исследований.
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Здоровье
Рак: летальные последствия временных ограниченийНадежда Сикорская, Берн
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Печально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.
Китайский шпион в Бернском Оберланде?По информации телеканала RTS, бывший студент Швейцарской школы гостиничного менеджмента, купивший отель рядом с военным аэропортом в Майрингене, был агентом Пекина.
Блестящие и серьезные вариации Даниила Трифонова4 и 5 мая известный российский пианист даст сольные концерты в Цюрихе и Базеле. Не пропустите!
Замороженные в Швейцарии российские активы потеряли в стоимостиПо последним данным, в результате введенных в отношении России санкций Берн заблокировал активы на сумму 5,8 млрд франков, что на 1,7 млрд франков меньше, чем сообщалось ранее. Чем объясняется эта разница?
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.